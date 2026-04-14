USA, prezzi produzione inferiori alle attese nonostante la crisi energetica

(Teleborsa) - Si presenta inferiore alle attese, la crescita dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono solo saliti dello 0,5% a marzo su base mensile, dopo il +0,5% rivisto del mese precedente e contro il +1,1% stimato dagli analisti.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4% inferiore al consensus (+4,6%) ma superiore al mese precedente (+3,4%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno registrato un +0,1% su base mensile (+0,3% il mese precedente e +0,4% atteso), mentre su anno registrano un +3,8% come nel mese precedente (+4,2% atteso).

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