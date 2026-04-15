Milano 10:53
48.167 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:53
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Francoforte 10:53
24.091 +0,20%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.630,5.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.632,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.606. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.658,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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