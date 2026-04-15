Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.630,5.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.632,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.606. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.658,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)