Banca Popolare di Lajatico, determinazione del valore di rimborso delle azioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico ha deliberato il Prezzo di Riferimento (PR) da utilizzare come componente della formula adottata per il calcolo del valore di rimborso delle Azioni, da proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci fissata in prima convocazione il 30 aprile 2026.



Il Prezzo di Riferimento, approvato dal Cda con il parere favorevole del Collegio Sindacale - ha spiegato la banca in una nota - è stato determinato all’interno di un range di valori stimati da un soggetto esterno alla Banca, applicando il metodo finanziario del Dividend Discount Model nella variante dell’Excess Capital.



È stato assunto il valore di euro 56,00, che rappresenta la mediana dell’intervallo di valori determinato mediante l’applicazione della metodologia indicata nella Policy interna, valore ritenuto equilibrato e utilizzato in analoghe precedenti valutazioni.



La metodologia adottata consente di tenere in considerazione, oltre alla consistenza patrimoniale, anche le prospettive reddituali della Banca ed il prezzo espresso dalla sede di negoziazione su cui sono trattate le Azioni (a far data dal 26 giugno 2017 le Azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF Sim S.p.A., segmento “Order driven – azionario”, la cui denominazione, a decorrere dal 14 dicembre 2022, è variata in Vorvel Sim S.p.A., segmento “Equity Auction”).

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