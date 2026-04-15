Milano 17:35
48.156 -0,04%
Nasdaq 19:46
26.024 +0,71%
Dow Jones 19:46
48.401 -0,28%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%

Il FTSE MIB chiude a 48.155,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 48.155,82 punti.
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