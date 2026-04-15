Covivio Hotels, investimento da 217 milioni in 4 strutture a Milano

(Teleborsa) - Covivio , attraverso la controllata Covivio Hotels, consolida la propria strategia di espansione nel Sud Europa con un'importante operazione di acquisizione di un portafoglio di quattro hotel 4 stelle a Milano.



Gli hotel, situati nell'area dello Scalo Farini, in Bicocca, in Porta Venezia e in Piazzale Loreto, offrono complessivamente circa 900 camere distribuite in aree ben servite dai mezzi di trasporto pubblici e ben connesse alla città.



L'operazione, spiega una nota, rafforza il posizionamento del Gruppo in Italia, in particolare a Milano, seconda città italiana per numero di pernottamenti (14 milioni), e un mercato che beneficia di una domanda sostenuta sia nel segmento business sia in quello leisure.



Il portafoglio è stato acquisito per 217 milioni di euro (115 M€ quota di Gruppo) nell’ambito di un’operazione di sale-and-leaseback da Invest Hospitality, il principale operatore alberghiero a Milano con un track record solido e affidabile (tassi medi di occupazione delle camere compresi tra il 90% e il 97% dal 2022).



Invest Hospitality continuerà a operare come gestore delle strutture con un contratto di locazione della durata di 21 anni, che include un affitto minimo garantito e una quota variabile legata ai ricavi degli hotel.

Questa acquisizione garantisce un rendimento minimo del 6% sul canone garantito e un rendimento target, comprensivo del canone variabile, pari a circa il 7%.



Tutti gli immobili sono stati recentemente ristrutturati o sono attualmente oggetto di significativi interventi di riqualificazione, assicurando standard qualitativi elevati e dotazioni moderne. Gli asset presenteranno anche elevate performance energetiche e un basso impatto ambientale: il percorso di valorizzazione porterà le strutture all’ottenimento delle certificazioni LEED Gold/BREEAM In-Use Very Good. Tutti gli immobili sono conformi alla Tassonomia Europea e raggiungono gli obiettivi di emissione CRREM previsti per il 2030.

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