Milano 14-apr
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Nasdaq 14-apr
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Dow Jones 14-apr
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Londra 14-apr
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Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in febbraio

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Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in febbraio
Giappone, Ordini macchinari core in febbraio su base mensile (MoM) +13,6%, in aumento rispetto al precedente -5,5% (la previsione era -1,1%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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