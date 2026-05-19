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Giappone, Indice servizi (MoM) in marzo

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Giappone, Indice servizi (MoM) in marzo
Giappone, Indice servizi in marzo su base mensile (MoM) -0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,7% (la previsione era -0,4%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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