New York: mette il turbo Workday

(Teleborsa) - Brilla il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che passa di mano con un aumento del 5,28%.



Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Workday ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 126,2 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 132,4, mentre il primo supporto è stimato a 120,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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