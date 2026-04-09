Borgosesia, nel primo trimestre Asset under Management salgono a 724 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Borgosesia - società quotata all’Euronext Milan ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi attraverso la gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti – ha esaminato alcuni dati riferiti al primo trimestre 2026 che "confermano la traiettoria già segnata, sul finire del trascorso esercizio, all’indomani dell’acquisto della partecipazione totalitaria in OneOSix".



Grazie anche al contributo derivante da quest’ultima, infatti, alla fine del primo trimestre dell’esercizio – storicamente scarsamente significativo, al pari del terzo, per gli effetti di “stagionalità” legati alla tipologia di business - gli Asset under Management (AuM) si attestano a 724 milioni di euro (+4,5% sul dato al 31 dicembre).



Nel trimestre il turnover di crediti deteriorati è risultato pari a 4 milioni mentre le vendite immobiliari a 1,3 milioni.

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