Standard Life rileva Aegon UK e punta sulle pensioni: accordo da 2 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Standard Life annuncia l'acquisizione della divisione britannica dell’assicuratore olandese Aegon per un valore complessivo di 2 miliardi di sterline, in una mossa strategica volta ad ampliare la propria presenza nel competitivo mercato delle pensioni nel Regno Unito.



L’operazione, spiega una nota, prevede una combinazione di contanti e azioni: Aegon riceverà 0,75 miliardi di sterline in cash e una partecipazione del 15,3% in Standard Life, pari a 181,1 milioni di azioni. La valutazione complessiva corrisponde a 14,2 volte il risultato operativo previsto per il 2025 e a 1,9 volte il patrimonio netto secondo gli standard IFRS.



La cessione si inserisce nel più ampio piano strategico di Aegon, che ha annunciato lo spostamento della propria sede negli Stati Uniti e il futuro cambio di nome in Transamerica Inc. Nell’ambito di questa riorganizzazione, la società stava valutando diverse opzioni per il business britannico, inclusa la vendita.



Standard Life ha superato la concorrenza di altri importanti gruppi finanziari interessati all’acquisizione, tra cui Lloyds Banking Group, Royal London e Canada Life. Aegon UK serve oltre 3,5 milioni di clienti e gestisce asset per circa 124 miliardi di sterline, rendendola una piattaforma particolarmente strategica.



L'operazione evidenzia l’intensificarsi della competizione nel settore pensionistico britannico, dove gli operatori cercano di aumentare scala e capacità distributiva.







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