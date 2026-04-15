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USA, Indice NAHB in aprile
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15 aprile 2026 - 16.15
USA,
Indice NAHB in aprile pari a 34 punti
, in calo rispetto al precedente 38 punti (la previsione era 37 punti).
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