Milano 17:09
48.158 -0,04%
Nasdaq 17:09
25.987 +0,56%
Dow Jones 17:09
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Londra 17:09
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Francoforte 17:08
24.077 +0,14%

USA, Indice NAHB in aprile

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USA, Indice NAHB in aprile
USA, Indice NAHB in aprile pari a 34 punti, in calo rispetto al precedente 38 punti (la previsione era 37 punti).
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