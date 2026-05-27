Milano 14:27
50.034 +0,27%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 14:27
10.508 +0,16%
Francoforte 14:27
25.329 +0,57%

USA, richieste di mutui settimanali ancora in forte calo

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali ancora in forte calo
(Teleborsa) - Tornano a scendere le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 22 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'8,5%, dopo il -2,3% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è crollato del 18%, mentre quello relativo alle nuove domande è rimasto sostanzialmente stabile.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,65% dal 6,56% precedente.
Condividi
```