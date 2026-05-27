USA, richieste di mutui settimanali ancora in forte calo

(Teleborsa) - Tornano a scendere le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 22 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'8,5%, dopo il -2,3% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è crollato del 18%, mentre quello relativo alle nuove domande è rimasto sostanzialmente stabile.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,65% dal 6,56% precedente.

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