Milano 9:29
48.408 +0,52%
Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:29
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24.097 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

La giornata del 15 aprile chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,17%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,9255. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,9203. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,9181.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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