Matica Fintec, Integrae SIM conferma il Buy e alza TP a 2,80 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha confermato la raccomandazione Buy sul titolo Matica Fintec , PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative.



Gli analisti hanno alzato il target price sul titolo a 2,80 euro (da 2,65 euro), valore che implica comunque un upside potenziale del 51% rispetto al prezzo di riferimento della ricerca.



Gli analisti ritengono che il 2025, pur evidenziando profilo di redditività inferiore alle attese, abbia nel complesso confermato gli ordini di grandezza impostati in semestrale, soprattutto in termini di volumi e leva finanziaria. Essi pertanto aggiornano le loro stime in considerazione dell’inclusione di Credence, il cui contributo potrà progressivamente arricchire il profilo di crescita del Gruppo, mantenendo invece invariata la struttura di fondo delle precedenti assunzioni sul resto del perimetro. Essi si aspettano quindi valore

della produzione ed EBITDA FY26E rispettivamente pari a 91,00 milioni di euro e a 15,25 milioni (EBITDA margin del 16,8%), in crescita rispettivamente fino a 104,50 milioni e a 18,55 milioni nel 2028.





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