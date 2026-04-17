Accordo da 1,5 miliardi dollari dell'israeliana El Al per l'acquisto di nuovi aeromobili Boeing 787

(Teleborsa) - El Al Israel Airlines, compagnia di bandiera israeliana quotata alla Borsa di Tel Aviv, ha annunciato giovedì l'acquisto di un massimo di 12 Boeing 787 Dreamliner da Boeing , per un valore di 1,5 miliardi di dollari.



In base a un accordo modificato con il produttore aeronautico statunitense, El Al ha dichiarato di aver esercitato l'opzione per l'acquisto di altri sei Boeing 787-9 Dreamliner e di aver convertito un'opzione per l'acquisto di quattro di questi aerei nei modelli 787-10, più avanzati ed efficienti, con consegna prevista tra il 2030 e il 2032.



El Al ha inoltre ottenuto opzioni per l'acquisto di altri sei Boeing 787, utilizzati sui redditizi voli verso gli Stati Uniti e l'Asia, con consegna prevista tra il 2033 e il 2035. La compagnia ha dichiarato che valuterà le opzioni di finanziamento in prossimità delle date di consegna.



"L'ampliamento della flotta di 787 ci consente di aumentare la capacità e migliorare l'efficienza", ha affermato l'amministratore delegato Levy Halevy. "Questo è un passo fondamentale nella nostra strategia per costruire una compagnia aerea moderna, redditizia e leader di mercato".



Attualmente El Al opera con 17 Boeing 787, ma prevede di raggiungere quota 28 entro la fine del decennio.



La compagnia aerea israeliana ha mantenuto una flotta interamente Boeing, un'azienda americana, sin dalla sua fondazione nel 1948, considerati gli stretti legami con gli Stati Uniti.

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