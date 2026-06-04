In rosso Wall Street
(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,21% sul Dow Jones, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che archivia la seduta a 7.554 punti, in calo dello 0,74%. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,29%); sulla stessa linea, in rosso l'S&P 100 (-0,93%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,38%), beni di consumo per l'ufficio (+0,77%) e sanitario (+0,69%). Nel listino, i settori informatica (-1,52%), finanziario (-1,21%) e beni di consumo secondari (-1,07%) sono stati tra i più venduti.
Dopo i nuovi record segnati ieri dagli indici della Borsa Usa, che hanno aggiornato per cinque sedute consecutive i massimi storici, mercoledì il trend si è invertito. Sui corsi dell'azionario Usa hanno pesato il ribasso dei titoli tecnologici e i nuovi attacchi nel Golfo che hanno offuscato le speranze di un imminente accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e rinfocolato i timori che possano continuare le spinte al rialzo dell'inflazione.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+3,07%), Caterpillar (+1,83%), Sherwin Williams (+1,19%) e Chevron (+1,15%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su IBM, che ha terminato le contrattazioni a -7,12%.
Crolla Honeywell International, con una flessione del 5,08%.
Vendite a piene mani su Salesforce, che soffre un decremento del 5,09%.
Sotto pressione Nvidia, che accusa un calo del 3,62%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+5,51%), Intel (+4,41%), Meta Platforms (+4,24%) e Advanced Micro Devices (+4,02%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Charter Communications, che ha terminato le contrattazioni a -8,03%.
Pessima performance per MicroStrategy Incorporated, che registra un ribasso del 7,01%.
Sessione nera per Datadog, che lascia sul tappeto una perdita del 6,99%.
In perdita Atlassian, che scende del 6,94%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:
Giovedì 04/06/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1,6%)
Venerdì 05/06/2026
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 95K unità; preced. 115K unità).
```