In rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,21% sul Dow Jones , arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.554 punti, in calo dello 0,74%. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,29%); sulla stessa linea, in rosso l' S&P 100 (-0,93%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,38%), beni di consumo per l'ufficio (+0,77%) e sanitario (+0,69%). Nel listino, i settori informatica (-1,52%), finanziario (-1,21%) e beni di consumo secondari (-1,07%) sono stati tra i più venduti.



Dopo i nuovi record segnati ieri dagli indici della Borsa Usa, che hanno aggiornato per cinque sedute consecutive i massimi storici, mercoledì il trend si è invertito. Sui corsi dell'azionario Usa hanno pesato il ribasso dei titoli tecnologici e i nuovi attacchi nel Golfo che hanno offuscato le speranze di un imminente accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e rinfocolato i timori che possano continuare le spinte al rialzo dell'inflazione.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Amgen (+3,07%), Caterpillar (+1,83%), Sherwin Williams (+1,19%) e Chevron (+1,15%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su IBM , che ha terminato le contrattazioni a -7,12%.



Crolla Honeywell International , con una flessione del 5,08%.



Vendite a piene mani su Salesforce , che soffre un decremento del 5,09%.



Sotto pressione Nvidia , che accusa un calo del 3,62%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+5,51%), Intel (+4,41%), Meta Platforms (+4,24%) e Advanced Micro Devices (+4,02%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Charter Communications , che ha terminato le contrattazioni a -8,03%.



Pessima performance per MicroStrategy Incorporated , che registra un ribasso del 7,01%.



Sessione nera per Datadog , che lascia sul tappeto una perdita del 6,99%.



In perdita Atlassian , che scende del 6,94%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Giovedì 04/06/2026

13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)

14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità)

14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1,6%)



Venerdì 05/06/2026

14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)

14:30 USA: Variazione occupati (atteso 95K unità; preced. 115K unità).

Condividi

```