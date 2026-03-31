Eprcomunicazione, esercizio 2025 in utile e ricavi +39%
(Teleborsa) - Eprcomunicazione ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi totali a 11,4 milioni, in crescita del +39% rispetto agli 8,2 milioni al 31 dicembre 2024. L'EBITDA si attesta a 1,4 milioni, con un significativo aumento del 130% rispetto ai 616mila euro del 2024. L'EBIT a 478mila euro si confronta con il dato negativo del 2024. Utile di esercizio a 287mila, rispetto a -247 mila del 2024. Posizione Finanziaria Netta pari a 2.067.982, in aumento del 30%.
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