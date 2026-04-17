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Bilancia commerciale Unione Europea in febbraio

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Bilancia commerciale Unione Europea in febbraio
Unione Europea, Bilancia commerciale in febbraio pari a 11,5 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -1.000 Mln Euro (la previsione era 11,7 Mld Euro).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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