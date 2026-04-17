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/ Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
17 aprile 2026 - 15.00
Giornata da dimenticare per l'
indice petrolifero a Milano
, che retrocede a 27.417,17 punti, ritracciando del 3,23%.
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