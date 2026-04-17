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Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto oil italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.417,17 punti, ritracciando del 3,23%.
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