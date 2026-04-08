Appuntamenti macroeconomici dell'8 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 08/04/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.549 Mld ¥; preced. 931 Mld ¥)
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 3%; preced. -11,1%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -2,3 Mld Euro; preced. -1,8 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. 2,1 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -3%; preced. -2,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,45 Mln barili)
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