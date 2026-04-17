La finlandese Kone in trattative avanzate per rilevare TK Elevator

(Teleborsa) - Kone è in trattative avanzate per acquisire TK Elevator, in quella che si preannuncia come una delle maggiori acquisizioni europee dell'anno.



La società finlandese degli ascensori sta portando avanti le negoziazioni con i fondi di private equity di TK Elevator, Advent e Cinven, e punta a raggiungere un accordo entro la fine del mese. Lo ha riportato Bloomberg News che ha aggiunto che i proprietari di TK Elevator puntano a una valutazione di circa 25 miliardi di euro, debiti inclusi.



Advent e Cinven continuano a valutare altre opzioni per l'azienda, tra cui la quotazione in borsa, e non vi è alcuna certezza che l'accordo si concretizzi. Recentemente i fondi avrebbero avviato incontri preliminari con potenziali investitori per l'IPO, hanno aggiunto le fonti raggiunte dal provider.



Un accordo realizzerebbe inoltre le aspirazioni di lunga data di Kone di fondersi con TK Elevator ed espandere la propria presenza negli Stati Uniti. Il piano, tuttavia, potrebbe incontrare ostacoli antitrust e la società finlandese potrebbe dover valutare la vendita di asset per ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione.



TK Elevator ha registrato un fatturato in crescita del 2% a 9,2 miliardi di euro per l'anno 2024-2025. Negli ultimi anni, l'azienda ha completato diverse acquisizioni strategiche, tra cui l'acquisto della società di servizi canadese City Elevator nel 2021, proprio da Kone.



Alat, una divisione del Fondo pubblico di investimento dell'Arabia Saudita, ha acquisito lo scorso anno una partecipazione del 15% in TK Elevator. L'operazione ha valutato la società tedesca oltre 23 miliardi di euro.

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