Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il re del cachemire , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del gruppo di Solomeo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 86,63 Euro e primo supporto individuato a 84,79. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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