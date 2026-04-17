Pop Sondrio completa accordo da 163 milioni di euro con Nexi per cessione merchant acquiring e quota

(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio (gruppo BPER ) ha comunicato che si è perfezionato il closing dell'accordo sottoscritto con Nexi avente ad oggetto il trasferimento del ramo d'azienda relativo alle attività di merchant acquiring e la cessione della partecipazione di minoranza detenuta da Pop Sondrio in Nexi Payments. I corrispettivi delle operazioni di compravendita - pari rispettivamente a 105 milioni e 57,7 milioni di euro - sono stati regolati per cassa. Il closing è avvenuto a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

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