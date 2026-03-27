Soges, la perdita si allarga a 1,7 milioni di euro nel 2025 con ammortamenti e svalutazioni

(Teleborsa) - Soges Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione pari a 27,1 milioni di euro, evidenziando un incremento del 61,2% rispetto all'esercizio precedente, a conferma della significativa espansione del perimetro gestionale e del consolidamento dei volumi sulle strutture già operative.



L'EBITDAR si attesta a 6,1 milioni di euro, in crescita rispetto a 3 milioni del 2024, con un EBITDAR margin in miglioramento dal 18,3% al 22,9%, a conferma di una maggiore efficienza operativa e del positivo apporto delle nuove strutture. L'EBITDA raggiunge 1,7 milioni di euro, in aumento rispetto a 1,1 milioni dell'esercizio precedente, con una marginalità sostanzialmente stabile (6,4% rispetto al 6,3% del 2024). Tale dinamica riflette la capacità di assorbire l'incremento dei canoni di locazione derivanti dalle nuove acquisizioni, confermando il pieno equilibrio operativo e la sostenibilità della strategia di espansione.



Il Risultato Netto è negativo per 1,7 milioni di euro, rispetto a una perdita di 0,3 milioni nel 2024. Tale andamento riflette principalmente l'impatto degli investimenti sostenuti per l'acquisizione e l'integrazione delle nuove strutture, nonché i maggiori costi connessi alla fase di avvio di Hotel Malaspina e Hotel Melià Venezia Lido. A questi fattori si aggiungono l'incremento degli ammortamenti e dei costi finanziari legati agli investimenti strutturali effettuati nel corso dell'anno.



"Il 2025 segna una fase di crescita per Soges, sostenuta da un significativo incremento dei ricavi, che riflette l'efficacia della strategia di sviluppo intrapresa - ha commentato il presidente Paolo Galardi - Il risultato netto dell'esercizio riflette l'impegno finanziario profuso per l'avvio delle nuove strutture: abbiamo scelto di sostenere significativi costi di start-up e investimenti strutturali per elevare la qualità del nostro portafoglio. I margini temporaneamente penalizzati dal rallentamento nell'avvio di asset prestigiosi come Hotel Meliá Venezia Lido e Hotel Malaspina sono la premessa necessaria per una redditività futura più robusta. Guardiamo avanti con determinazione, consapevoli che il rafforzamento del brand e la diversificazione geografica siano le direttrici giuste per generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".



Soges Group prevede che i ricavi delle vendite e delle prestazioni per l’esercizio 2026 a parità di perimetro si attestino in un range compreso tra 30 milioni e 32 milioni di euro, con un EBITDA atteso in crescita significativa rispetto all’esercizio 2025 e stimato in un range compreso tra 2,8 milioni e 3,2 milioni di euro, beneficiando del pieno contributo delle strutture entrate nel perimetro nel corso del 2025 e del progressivo miglioramento dell’efficienza operativa. Alla luce dell’evoluzione del perimetro e del contesto operativo, i target di ricavi al 2027 precedentemente comunicati in data 3 ottobre 2024 non sono più da considerarsi attuali.

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