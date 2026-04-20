Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio , con una flessione del 3,67%.



L'andamento di ArcelorMittal nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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