Milano 14:07
48.192 -1,39%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
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Londra 14:07
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Francoforte 14:06
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile

Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3535. Primo supporto visto a 1,346. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3435.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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