Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 159,164, mentre i supporti sono stimati a 158,632. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 159,696.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)