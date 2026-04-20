Milano 17-apr
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 17-apr
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,1%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.051,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,1%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato -0,1%, a quota 4.051,43 in apertura.
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