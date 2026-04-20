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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,35%
Il FTSE MIB termina a 48.209,52 punti
In breve
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Finanza
20 aprile 2026 - 17.39
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,35% e chiude a 48.209,52 punti.
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