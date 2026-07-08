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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,22%

Il FTSE MIB termina a 51.817,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,22%
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,22% e chiude a 51.817,25 punti.
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