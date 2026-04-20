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Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,28%

Il DAX avvia gli scambi a 24.385,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,28%
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-1,28%), a quota 24.385,04 in apertura.
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