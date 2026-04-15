Casta Diva Group, ricavi in crescita del 6,8% nel 1Q 2026

(Teleborsa) - Casta Diva Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, nel primo trimestre 2026 ha registrato ricavi consolidati pari a 25,3 milioni di euro, in incremento del 6,8% rispetto a 23,7 milioni del Q1 2025.



Il valore del backlog (commesse da evadere entro l’anno) consolidato al 31 marzo 2026, si attesta a 43,9 milioni in linea con l’esercizio precedente. Sommando tale importo al Valore della produzione si ottiene un valore cumulato di 69,2 milioni, in leggero incremento rispetto al dato 31 marzo 2025, che copre, allo stato attuale, già il 45% del target fissato per il 2026 dal Piano Industriale 2023-2026 pubblicato in data 4 dicembre 2023 (pari a 153,0 milioni).



"I risultati del primo trimestre 2026 ci confermano che il percorso strategico tracciato dal Gruppo sta producendo i frutti attesi" ha dichiarato il presidente e AD Andrea De Micheli. "Chiudere i primi tre mesi dell'anno avendo già coperto circa la metà del dato di piano

per l’anno 2026 è un segnale concreto della solidità del nostro modello di business e della fiducia che i clienti ripongono in noi: un patrimonio di quasi 200 clienti tra i principali brand italiani e internazionali con cui intratteniamo relazioni continuative. Guardiamo avanti con la stessa determinazione: da un lato continueremo a crescere nel comparto eventi attraverso acquisizioni mirate, dall'altro punteremo a far emergere il valore distintivo delle nostre realtà specializzate, ognuna delle quali si distingue per una precisa identità verticale."

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