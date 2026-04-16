Milano 16:00
48.077 -0,16%
Nasdaq 16:00
26.154 -0,19%
Dow Jones 16:00
48.457 -0,01%
Londra 16:00
10.617 +0,55%
Francoforte 16:00
24.139 +0,30%

Casta Diva rimbalza dopo il calo nel giorno dei ricavi del primo trimestre in linea con le attese

Finanza
Casta Diva rimbalza dopo il calo nel giorno dei ricavi del primo trimestre in linea con le attese
(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per il titolo Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, all'indomani del calo di 6,4% nella giornata in cui la società ha comunicato ricavi in crescita nel primo trimestre. Il calo di ieri è comunque arrivata dopo una salita significativa, con il titolo che mostra un +70% da inizio anno e un +182% negli ultimi dodici mesi.

Casta Diva ha riportato un fatturato per il primo trimestre 2026 in linea con le aspettative, in crescita del 7%, inclusa una crescita organica di circa il +3% e l'impatto della recente acquisizione di Prodea. Sul fronte strategico e dell'M&A, il management ha confermato una pipeline attiva di acquisizioni in segmenti adiacenti, con alcune società target che offrono margini superiori alla media. Un aggiornamento del piano aziendale è previsto entro settembre 2026. Al momento, l'azienda non segnala alcun impatto significativo dal conflitto in Medio Oriente; tre entità legali sono state costituite nella regione ma non sono ancora operative, con l'avvio dell'attività commerciale previsto per il terzo-quarto trimestre 2026.

"Nel complesso, il primo trimestre 2026 è in linea con le nostre stime, supportato dalla crescita organica, da una buona visibilità del portafoglio ordini e dai contributi delle acquisizioni previsti nei prossimi mesi - affermano gli analisti di TP Icap Midcap - Con quasi la metà dell'obiettivo annuale già raggiunto dopo un trimestre e un rafforzamento della funzione finance (nomina di un nuovo CFO per l'Italia), il gruppo sembra essere sulla buona strada per realizzare il piano 2026".

Casta Diva Group, che si attesta a 3,22 euro, con un aumento del 4,21%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,323 e successiva a 3,553. Supporto a 3,093.
Condividi
```