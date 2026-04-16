Casta Diva rimbalza dopo il calo nel giorno dei ricavi del primo trimestre in linea con le attese

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per il titolo Casta Diva Group
(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, all'indomani del calo di 6,4%
nella giornata in cui la società ha comunicato
ricavi in crescita nel primo trimestre. Il calo di ieri è comunque arrivata dopo una salita significativa, con il titolo che mostra un +70% da inizio anno e un +182% negli ultimi dodici mesi.
Casta Diva ha riportato un fatturato per il primo trimestre 2026 in linea con le aspettative, in crescita del 7%, inclusa una crescita organica di circa il +3% e l'impatto della recente acquisizione di Prodea. Sul fronte strategico e dell'M&A, il management ha confermato una pipeline attiva di acquisizioni in segmenti adiacenti
, con alcune società target che offrono margini superiori alla media. Un aggiornamento del piano aziendale è previsto entro settembre 2026. Al momento, l'azienda non segnala alcun impatto significativo dal conflitto in Medio Oriente; tre entità legali sono state costituite nella regione ma non sono ancora operative, con l'avvio dell'attività commerciale previsto per il terzo-quarto trimestre 2026.
"Nel complesso, il primo trimestre 2026 è in linea con le nostre stime, supportato dalla crescita organica, da una buona visibilità del portafoglio ordini e dai contributi delle acquisizioni previsti nei prossimi mesi - affermano gli analisti di TP Icap Midcap - Con quasi la metà dell'obiettivo annuale già raggiunto dopo un trimestre e un rafforzamento della funzione finance (nomina di un nuovo CFO per l'Italia), il gruppo sembra essere sulla buona strada per realizzare il piano 2026
".Casta Diva Group
, che si attesta a 3,22 euro, con un aumento del 4,21%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,323 e successiva a 3,553. Supporto a 3,093.