Commerzbank respinge i piani di UniCredit: approccio ostile e fuorviante, nessun premio agli azionisti

(Teleborsa) - Commerzbank
ha risposto duramente alla presentazione di UniCredit, respingendo formalmente quello che definisce un "approccio ostile" e ribadendo la superiorità della propria strategia indipendente. La replica è arriva poche ore dopo la conference call in cui il CEO di UniCredit Andrea Orcel
aveva illustrato i piani per la banca tedesca
.
Severo il commento della CEO di Commerzbank Bettina Orlopp
: "Quello che UniCredit ha presentato oggi non è una combinazione che crea valore, è una proposta di ristrutturazione standalone che deve essere valutata rispetto alla strategia esistente di Commerzbank, che offre valore reale e affidabile con rischi di esecuzione limitati. Siamo sconcertati dal fatto che UniCredit abbia impiegato più di 18 mesi per presentare un piano unilaterale che dimostra una comprensione superficiale dei driver del nostro modello di business."
In particolare, Commerzbank ha contestato tre punti fondamentali. Sul piano di combinazione
, la banca tedesca sostiene che UniCredit non abbia presentato dettagli concreti su leve operative, costi di implementazione o tempi, con i presunti benefici della fusione "vaghi e concentrati nel lungo periodo", con l'implementazione che inizierebbe solo dal 2029-2030. Sul premio agli azionisti
, Commerzbank denuncia l'assenza di qualsiasi offerta di premio adeguato al controllo che UniCredit intende acquisire, condizione che definisce imprescindibile da un punto di vista di governance e regolamentazione.
Sul modello di business
, respinge la proposta di UniCredit come un tentativo di smantellare il franchise Mittelstand che costituisce il vantaggio competitivo della banca, replicando il modello di HypoVereinsbank.
A sostegno della propria tesi, Commerzbank ha ricordato di aver chiuso il 2025 con il miglior risultato operativo
della sua storia: utile operativo a 4,5 miliardi di euro (+18%), con tutti gli obiettivi di crescita raggiunti o superati.
L'8 maggio, in occasione dei risultati trimestrali, la banca presenterà gli obiettivi finanziari aggiornati e la strategia fino al 2030, offrendo una risposta dettagliata alle affermazioni di UniCredit.