Fed, Paulson: guerra in Iran e AI complicano la lotta all'inflazione

(Teleborsa) - La Presidente della Federal Reserve di Philadelphia, Anna Paulson, ha lanciato un monito sulle nuove sfide che l'economia statunitense si trova ad affrontare, citando l'impatto del conflitto in Medio Oriente e l'incertezza legata alla produttività derivante dall'intelligenza artificiale.



Intervenendo a un evento della Fed di San Francisco, Paulson ha ammesso che "il conflitto in Medio Oriente ha creato nuovi rischi sia per l'inflazione che per la crescita". Sebbene siano stati compiuti "progressi significativi" per ridurre le pressioni sui prezzi, la banchiera ha sottolineato come l'inflazione abbia superato l'obiettivo del 2% della banca centrale per un periodo prolungato. Pur ritenendo le aspettative di inflazione a lungo termine "coerenti" con tale obiettivo, ha avvertito che esse "potrebbero anche essere un po' più fragili".



Un ampio passaggio del discorso è stato dedicato all'incertezza nel comprendere, in tempo reale, cosa stia guidando l'attuale balzo della produttività, con un focus specifico sulle tecnologie IA. Paulson ha spiegato che un'accelerazione della crescita economica trainata dall'intelligenza artificiale sarebbe paradossalmente difficile da gestire per la Fed: "Se l'inflazione fosse al target del 2%, mi sentirei più a mio agio nell'essere paziente, mantenendo la politica monetaria ferma e aspettando di vedere se un ipotetico aumento della crescita eserciti pressioni al rialzo sull'inflazione".



Tuttavia, con i prezzi ancora elevati, la disponibilità all'attesa svanisce. "Ma se l'inflazione è sopra il 2% e lo è stata per un po' di tempo, sarei più cauta", ha dichiarato con fermezza la Presidente della Fed di Philadelphia. In questo scenario di prezzi sopra le attese e potenziali shock energetici, Paulson ha concluso affermando di essere "inclinata a pesare maggiormente la possibilità di un surriscaldamento nel determinare la politica appropriata", suggerendo un approccio più "hawkish" rispetto a una possibile pausa o taglio dei tassi nel breve termine.

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