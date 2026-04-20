Francoforte: andamento negativo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori aeronautici , che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di MTU Aero Engines subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di breve periodo di MTU Aero Engines sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 339,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 334,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 343,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```