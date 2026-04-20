Germania, prezzi alla produzione marzo sopra attese

(Teleborsa) - Forte rimbalzo dei prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a marzo un incremento mensile del 2,5%, più pronunciato rispetto al +1,4% stimato dagli analisti che si confronta con il calo dello 0,5% del mese precedente.



Su base annuale, i prezzi hanno segnato ancora una variazione negativa dello 0,2%, dopo il -3,3% di febbraio.



I prezzi dell'energia sono calati del 3,2% su base annuale, mentre sono cresciuti del 7,5% a livello mensile. L'indice dei prezzi alla produzione che esclude l'energia ha registrato un incremento tendenziale dell'1,3%.

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