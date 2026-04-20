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Giappone, Indice servizi (MoM) in febbraio
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20 aprile 2026 - 08.15
Giappone,
Indice servizi in febbraio su base mensile (MoM) -0,4%
, in calo rispetto al precedente +2%.
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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