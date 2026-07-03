Giappone, PMI servizi in calo a giugno a 54,1 ma oltre attese

(Teleborsa) - Resta in salute il settore terziario in Giappone. L'indice PMI dei servizi pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, a giugno, si è portato a 54,1 punti, in calo rispetto ai 54,4 punti del mese precedente, ma superiore ai 53 punti attesi dagli analisti.



L'indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, si conferma in espansione. Si ricorda che la soglia critica è fissata a 50 punti, fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica.



L'indice composito, che include manifattura e servizi, si è portato a 57,1 punti, al di sotto dei 59,3 precedenti e dei 57,4 previsti.

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