Listini europei ancora in rosso con nuovi negoziati Usa-Iran più lontani, a Milano corre Eni

(Teleborsa) - Ancora in rosso le Borse europee
, con Piazza Affari appesantita dallo stacco cedole
di 8 titoli del FTSE MIB, mentre si affievoliscono le speranze di pace in Medio Oriente.
Il presidente degli USA Donald Trump ha dichiarato
che Washington ha sequestrato una nave battente bandiera iraniana
nel Golfo dell'Oman
, il primo caso noto di utilizzo della forza nell'ambito del blocco statunitense. Le prospettive per un secondo round di negoziati
rimangono incerte in vista della scadenza del cessate il fuoco martedì, con l'Iran che si rifiuta di partecipare a meno che il blocco non venga revocato. Intanto, i prezzi del petrolio
sono risaliti.
Sul fronte societario
, UniCredit
ha intensificato i suoi sforzi per acquisire Commerzbank
, pubblicando una presentazione
che definisce la rivale tedesca "sopravvalutata rispetto ai fondamentali" e penalizzata da "prestazioni operative inferiori alle aspettative". UniCredit, che detiene già il 30% della società target, intravede un significativo potenziale di creazione di valore derivante dall'accordo, prevedendo un utile netto combinato di circa 21 miliardi di euro entro il 2030 in caso di fusione, con fatturato netto di circa 45 miliardi di euro, mantenendo i costi al di sotto dei 14,5 miliardi di euro. Il CEO Andrea Orcel
ha detto
in call che la strategia "Unlocked" per Commerzbank "sarebbe un nuovo capitolo, mentre una fusione riscriverebbe la storia, mandando un chiaro segnale non solo alla Germania, dove verrebbe creato leader con la fusione con HVB, ma all'Europa intera".
Tra le altre notizie su titoli di Piazza Affari
, Fabrizio Freda è stato nominato
nuovo special strategic advisor di Ferragamo
; KKCG Maritime ha presentato
formalmente la propria lista di candidati per il CdA di Ferretti
in vista dell'assemblea degli azionisti del 14 maggio; Saipem
ha firmato
con Eni un contratto da 700 milioni di euro per la realizzazione della nuova bioraffineria di Priolo, in Sicilia; Eni
ha annunciato
una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, nell'offshore indonesiano.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,177. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.796 dollari l'oncia, in calo dello 0,79%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 5,83%.
Sale lo spread
, attestandosi a +74 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,74%. Nello scenario borsistico europeo
scivola Francoforte
, con un netto svantaggio dell'1,34%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,69%, e in rosso Parigi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,39% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 50.710 punti, ritracciando dell'1,36%.
In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,85%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,47%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+3,06%), Nexi
(+2,10%), Tenaris
(+1,60%) e Italgas
(+1,55%).
Tra chi non stacca il dividendo, scivola Buzzi
, con un netto svantaggio del 3,32%. In rosso Stellantis
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%. Spicca la prestazione negativa di Fincantieri
, che scende del 2,03%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Revo Insurance
(+4,91%), RCS
(+1,95%), Alerion Clean Power
(+1,12%) e Acea
(+1,06%).