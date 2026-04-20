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Vola a Piazza Affari il comparto oil italiano
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20 aprile 2026 - 10.00
Avanza con forza l'
indice petrolifero a Milano
, che continua gli scambi a 27.425,36 punti.
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