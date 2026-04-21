3M, nel primo trimestre utili in crescita oltre il consensus ma guidance annuale sotto le stime

(Teleborsa) - Il primo trimestre del conglomerato industriale statunitense 3M si è chiuso con utili in crescita sopra il consensus e ricavi in miglioramento ma meno delle attese degli analisti.



La società ha riportato utili rettificati di 2,14 dollari per azione, in progresso del 14% su base annua e oltre la stima degli analisti di 1,98 dollari. I ricavi si sono attestati a 6 miliardi di dollari, appena al di sotto del consensus di 6,01 miliardi di dollari, ma in crescita dell'1,2% a livello organico.



Il margine operativo rettificato si è attestato al 23,8%, in aumento di 30 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il flusso di cassa operativo del trimestre è stato di 0,6 miliardi di dollari, con un flusso di cassa libero rettificato di 0,5 miliardi di dollari. Nel trimestre la società ha restituito 2,4 miliari agli azionisti, tra dividendi e riacquisto azioni.



“Stiamo implementando il framework di creazione di valore di 3M per costruire un'azienda più solida”, ha dichiarato William Brown, Presidente e CEO di 3M. “Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare l'esecuzione dei fondamentali e di trasformare l'azienda semplificando e standardizzando i nostri processi e la nostra presenza sul mercato, nonché rimodellando il portafoglio prodotti. Insieme, queste azioni genereranno una crescita strutturalmente più elevata e una maggiore redditività, migliorando al contempo la resilienza e la prevedibilità aziendale”. Brown ha aggiunto: “Abbiamo avuto un buon inizio d'anno e, nonostante operiamo in un contesto volatile, restiamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi per il 2026, rimanendo fedeli alla nostra strategia a lungo termine: investire nella crescita, migliorare le performance operative e restituire liquidità agli azionisti”.



3M ha confermato la guidance per l'intero esercizio 2026. Previsto un utile rettificato compreso tra 8,50 e 8,70 dollari per azione, leggermente al di sotto della stima di consensus di 8,65 dollari nel punto medio. Prevista anche una crescita delle vendite totali rettificate di circa il 4%, riflettendo una crescita organica delle vendite di circa il 3%; espansione del margine di reddito operativo rettificato di 70-80 punti base.



(Foto: Ifeelstock | dreamstime)

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