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3M, nel primo trimestre utili in crescita oltre il consensus ma guidance annuale sotto le stime

Finanza
3M, nel primo trimestre utili in crescita oltre il consensus ma guidance annuale sotto le stime
(Teleborsa) - Il primo trimestre del conglomerato industriale statunitense 3M si è chiuso con utili in crescita sopra il consensus e ricavi in miglioramento ma meno delle attese degli analisti.

La società ha riportato utili rettificati di 2,14 dollari per azione, in progresso del 14% su base annua e oltre la stima degli analisti di 1,98 dollari. I ricavi si sono attestati a 6 miliardi di dollari, appena al di sotto del consensus di 6,01 miliardi di dollari, ma in crescita dell'1,2% a livello organico.

Il margine operativo rettificato si è attestato al 23,8%, in aumento di 30 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il flusso di cassa operativo del trimestre è stato di 0,6 miliardi di dollari, con un flusso di cassa libero rettificato di 0,5 miliardi di dollari. Nel trimestre la società ha restituito 2,4 miliari agli azionisti, tra dividendi e riacquisto azioni.

“Stiamo implementando il framework di creazione di valore di 3M per costruire un'azienda più solida”, ha dichiarato William Brown, Presidente e CEO di 3M. “Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare l'esecuzione dei fondamentali e di trasformare l'azienda semplificando e standardizzando i nostri processi e la nostra presenza sul mercato, nonché rimodellando il portafoglio prodotti. Insieme, queste azioni genereranno una crescita strutturalmente più elevata e una maggiore redditività, migliorando al contempo la resilienza e la prevedibilità aziendale”. Brown ha aggiunto: “Abbiamo avuto un buon inizio d'anno e, nonostante operiamo in un contesto volatile, restiamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi per il 2026, rimanendo fedeli alla nostra strategia a lungo termine: investire nella crescita, migliorare le performance operative e restituire liquidità agli azionisti”.

3M ha confermato la guidance per l'intero esercizio 2026. Previsto un utile rettificato compreso tra 8,50 e 8,70 dollari per azione, leggermente al di sotto della stima di consensus di 8,65 dollari nel punto medio. Prevista anche una crescita delle vendite totali rettificate di circa il 4%, riflettendo una crescita organica delle vendite di circa il 3%; espansione del margine di reddito operativo rettificato di 70-80 punti base.

(Foto: Ifeelstock | dreamstime)
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