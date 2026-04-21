Milano 10:44
48.390 +0,38%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:44
10.622 +0,12%
Francoforte 10:44
24.602 +0,75%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,13%)

Il CAC40 prende il via a 8.320,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,13%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,13%, a quota 8.320,07 in apertura.
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