Milano 10:45
48.400 +0,40%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:45
10.622 +0,12%
Francoforte 10:45
24.597 +0,73%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,28%

Il FTSE MIB esordisce a 48.342,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,28%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,28%, dopo aver aperto a 48.342,09 punti.
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