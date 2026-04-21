Compagnia dei Caraibi, ricavi primo trimestre in forte calo a 5,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 5,7 milioni di euro, in decrescita del 43% rispetto al 31 marzo 2025 (10 milioni). Tale andamento riflette in particolare gli effetti già comunicati della ridefinizione del portafoglio marchi.



"Il primo trimestre 2026 si inserisce in un contesto macroeconomico e geopolitico ancora caratterizzato da elevata volatilità, con impatti sui consumi e sulle dinamiche distributive del settore - ha detto il CEO Edelberto Baracco - Al netto degli effetti legati alla ridefinizione del portafoglio marchi, il business ricorrente evidenzia un andamento complessivamente resiliente, confermando la validità delle scelte strategiche intraprese e la qualità del portafoglio core. Nei mercati internazionali strategici, in particolare in Spagna e negli Stati Uniti, l'andamento si mantiene complessivamente in linea con le attese del Gruppo, con segnali coerenti rispetto ai piani di sviluppo".



"Proseguiamo con disciplina nell'esecuzione commerciale e nell'ottimizzazione del portafoglio, con l'obiettivo di rafforzare progressivamente i fondamentali del Gruppo nel medio periodo e sostenere una crescita equilibrata e duratura", ha aggiunto.

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