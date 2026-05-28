Engineering, Massimiliano Monfreda nominato Executive Vice President Financial Services

(Teleborsa) - Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, ha annunciato la nomina di Massimiliano Monfreda come Executive Vice President Financial Services.



A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, nel nuovo ruolo Monfreda avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del mercato Financial Services e dell'orizzontale Consulting, considerata una leva strategica per ampliare il valore offerto ai clienti e generare nuove opportunità di business.



Oltre a essere a capo della Business Unit Financial Services di Engineering, Monfreda sarà alla guida di Be Shaping the Future Management Consulting, Be Shaping the Future Digital Solutions, le società estere del Gruppo Be Shaping the Future, Synapsy e Quantum Leap.



Massimiliano Monfreda porta in Engineering oltre vent'anni di esperienza internazionale nei settori della tecnologia, della consulenza e dei servizi professionali, con una consolidata specializzazione nel Financial Services. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo del business, nella gestione di clienti strategici e nella guida di progetti di trasformazione per banche, assicurazioni e grandi organizzazioni complesse.



Con questa nomina, Engineering rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel settore Financial Services, consolidando le competenze di consulenza e accelerando il percorso di crescita e innovazione del Gruppo.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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