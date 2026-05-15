Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese , che tratta con una perdita del 3,64%.



La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Spirax-Sarco Engineering , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 68,25 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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