Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese, che tratta con una perdita del 3,64%.
La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Spirax-Sarco Engineering, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 68,25 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 70 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 67,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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