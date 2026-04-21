Lockheed Martin lancia il decimo e ultimo satellite GPS III

(Teleborsa) - Lockheed Martin e la US Space Force hanno completato la costellazione GPS III con il lancio del satellite GPS III SV10 da Cape Canaveral alle 2:53 ora locale del 21 aprile 2026 (le 8:53 in Italia). È il quarto lancio consecutivo GPS realizzato in anticipo sui tempi previsti.



SV10 introduce un payload dimostrativo di crosslink ottico, che consentirà ai satelliti GPS di comunicare direttamente tra loro nello spazio aumentando la resilienza della costellazione, e un orologio atomico digitale al rubidio ad alta precisione. I satelliti GPS III offrono tre volte maggiore accuratezza e otto volte maggiore resistenza al jamming rispetto ai predecessori, con segnali M-Code sicuri per gli utenti militari.



Con GPS III SV10 in orbita, Lockheed Martin si concentra ora sulla produzione della serie GPS IIIF di prossima generazione, che introdurrà un sistema di protezione militare regionale con un aumento di oltre 60 volte delle prestazioni anti-jamming.



L'azienda ha contratti per 12 satelliti GPS IIIF, prodotti nello stabilimento di Denver.

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