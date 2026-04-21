Milano 17:35
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Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano avanza in maniera frazionale, arrivando a 27.636,4 punti.
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