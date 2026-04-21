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Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto oil italiano
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21 aprile 2026 - 17.00
L'
Indice petrolifero a Milano
avanza in maniera frazionale, arrivando a 27.636,4 punti.
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