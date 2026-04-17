Piazza Affari: risultato positivo per Banco BPM
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco BPM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Banco BPM sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,42 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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